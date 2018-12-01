В Якутске зажгли огни на первой в России новогодней елке

Огни первой новогодней елки в России торжественно зажгли в субботу в Якутске. Церемония прошла на площади имени Ленина. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».

Высота елки составляет 19 метров. Новогоднее дерево украсили почти пятью тысячами игрушек и гирляндой на 36 тысяч лампочек. На церемонии Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан (якутский Властелин холода) и Красавица Зима дали старт новогоднему шествию. Чысхаан передал Деду Морозу символ холода, чтобы он его доставил во все российские регионы.

Торжественное мероприятие прошло в рамках всероссийского новогоднего фестиваля «Зима начинается с Якутии».