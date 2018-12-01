«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за снегопада и обледенений
Желтый уровень погодной опасности в регионе на 1 декабря объявил Гидрометцентр России из-за сильного ветра, снегопада и гололедицы.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В ночь на 2 декабря температур в Москве и области опустится до отметок от -9.. до -12, сообщает Гидрометцентр.
В регионе ожидаются снегопад и гололедица. Синоптики объявили третий из пяти уровней опасности, который обозначает потенциально опасную погоду.
Напомним, минувшая ночь в столице стала рекордно холодной - похолодало до -13. В Подмосковье температура упала до -20.
Согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура повысится до -2…-3 градусов.