«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за снегопада и обледенений

В ночь на 2 декабря температур в Москве и области опустится до отметок от -9.. до -12, сообщает Гидрометцентр.

В регионе ожидаются снегопад и гололедица. Синоптики объявили третий из пяти уровней опасности, который обозначает потенциально опасную погоду.

Напомним, минувшая ночь в столице стала рекордно холодной - похолодало до -13. В Подмосковье температура упала до -20.

Согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура повысится до -2…-3 градусов.