Ракету-носитель с кораблем «Союз МС-11» установили на Байконуре

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» установлена на стартовом комплексе площадки №1 «Гагаринский старт» космодрома Байконур в Казахстане. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Пуск ракеты-носителя запланирован на понедельник, 3 декабря. На международную космическую станцию корабль «Союз МС-11» доставит экипаж экспедиции МКС-58/59. В состав основного экипажа войдут космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Отмечается, что второго декабря пройдет предстартовая пресс-конференция, на которой члены экипажа ответят на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» в начале октября закончился аварией. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Спасательная капсула с ними приземлилась в двадцати километрах от Жезказгана в Казахстане. В результате происшествия никто из членов МКС не пострадал.