В Керченском проливе столкнулись корабли

Два корабля столкнулись в Керченском проливе, получив повреждения. Об этом пишет FleetMon.

Грузовой корабль Lady Maria под флагом Того в ходе маневрирования запутался в якорной цепи мальтийского корабля Azov Concord. Оба корабля направлялись из порта Констанца к украинским и российским портам в Азовском море. Они ожидали транзит через пролив.

Винт Lady Maria в результате случившегося был поврежден, а мальтийское грузовое судно, по предварительным данным, потеряло якорь с цепью.