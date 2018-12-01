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Европарламент намерен прекратить сотрудничество с Россией

Валентина Пескова
13:16 01.12.2018
Как отметили в Европе, отношения с Россией должны продолжаться только по темам, «которые представляют взаимный интерес».
Фото: Christoph Schmidt dpa, Globallookpress

Россия останется «одним из ключевых партнеров ЕС в обозримом будущем». Однако на данный момент Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и нашей страной, подписанное в 1998 году, должно быть прекращено. Об этом говорится в опубликованном проекте доклада Европарламента по отношениям в Россией. Данный вопрос вынесут на голосование в марте 2019 года.

«Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок», - говорится в документе.

В докладе собраны все инциденты, в которых на сегодняшний день в Европе считают «виноватой» Россию. Однако отмечается, что проект «Северный поток – 2» делает ЕС еще более зависимым от российского газа, угрожая единому энергорынку Европы.

В Европарламенте также предлагают подумать о финансовой поддержке «активистов гражданского общества» в России, независимых СМИ, журналистов, проводящих расследования, и неправительственных организаций. Очевидно, не оставляя желания найти «новых Скрипалей», которые за деньги будут работать на Евросоюз. Причем такой призыв прозвучал как раз в период обсуждения бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

Обещая сохранить Россию в качестве партнера в будущем, в проекте доклада говорится, что в Европе все же не должны забывать о возможном введении новых санкций в отношении нашей страны и продлении уже существующих.

Но есть и положительные моменты. В Европарламенте предлагают расширять программы студенческих обменов ЕС «Эразмус Мондус», подчеркивая, что могут предложить нашей стране более широкие возможности по «студенческой мобильности».

Однако пока все резолюции все же носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению институтами и странами ЕС.

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