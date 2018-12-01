Военный переполох: на Украине запрещают снимать бронетехнику и просят «стучать» на «Феллини»



Жители Одессы опубликовали в Сеть видео с проезжающей по улицам города колонной зенитно-ракетных комплексов С-300, несмотря на призыв пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины воздержаться от подобного рода публикаций.

«Большая просьба помочь нашим воинам укрепить оборону и не публиковать в соцсетях движение колонн военной техники, а также не транслировать в онлайн-режиме. Не помогайте вражеским шпионам и разведчикам», - заявил он. «Если кто-то такое увидит - сообщайте об этом (не репостом). И делайте этих "Феллини" известными. Нам будет проще сориентироваться», - добавил пресс-секретарь.

Тем временем в Мариуполе украинские военнослужащие привлекли детей к рытью окопов. Рытьем окопов заняты около пятидесяти детей из числа беспризорников. Их целью является «помощь морским военным с берега».

Напомним, ранее президент Украины ввел военное положение в десяти юго-восточных областях страны. Звезда попыталась разобраться, какие внутриполитические проблемы решает украинский глава, запугивая граждан войной.

Все подробности - в расследовании «Политического детектива» в воскресенье в 10-45 на нашем телеканале.