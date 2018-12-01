Мураками номинировали на премию за худшее описание интимных сцен

Японский писатель Харуки Мураками вошел в шорт-лист премии за худшее описание секса в литературе 2018 года, пишет The Guardian.

Мураками стал номинантом премии Bad sex award 2018 уже в третий раз. Писателя обвинили в чрезмерной реалистичности описаний интимных сцен, а также в использовании большого количества подробностей.

Отмечается, что в романе «Убийственный командор» японец детально описывает «жесткий и неоднократный» процесс эякуляции. Герой его книги, как пишет Мураками, не может остановить происходящее, в результате чего половые органы партнерши стремились «выцедить все - до последней капли».

В списке финалистов антипремии также оказались семь авторов - Джеймс Фрей, Джулиан Гоф, Люк Треджет, Уильям Уолл, Джерард Вудворд и Виктор Корнуолл в соавторстве с Артуром Тревеляном.

В разные годы Bad sex award, учрежденную журналом Literary Review в 1993 году, получили Томас Вулф, Габриэль Гарсиа Маркес, Себастьян Фолкс, Норман Мейлер и Салман Рушди.