Составлен рейтинг самых необычных и странных внедорожников

Эксперты составили список самых необычных и странных внедорожников. Он был опубликован в издании «Автоновости дня».

На пятом месте оказался автомобиль Suzuki X90 1996. Данная машина - это детище дизайнерской и мысли середины 90-х прошлого столетия, тогда слово «кроссовер» означало смешение разных стилей и классов. Автомобиль вышел очень необычным и выпускался свыше 10 лет. Suzuki X90 1996 - это нечто среднее между двухдверным купе, седаном и внедорожником.

Четвертое место эксперты отдали автомобилю Nissan Murano CrossCabriolet 2011. Данная машина - это творение новой эпохи. Сложно сказать, на что рассчитывали кострукторы, лишая кроссовер крыши, но результат говорит сам за себя - машина продавалась до 2014 года.

На третьей позиции рейтинга расположился Isuzu VehiCross 1999. Это творение конструкторов 90-х годов, которое заняло нишу спортивных внедорожников. По словам экспертов, автомобиль вышел довольно удачным, он высоко ценится на «вторичке» и в настоящее время в основном среди любителей бездорожья.

На втором месте оказался автомобиль Lamborghini LM002 1986. Данная машина - это «живое» свидетельство того, что конструкторы прибегли к кардинальному «кровосмешению» не только в 90-е, но и десятилетием ранее. В Lamborghini внедрили в брутальный кузов V12 от суперкара Countach, а также добавили полноприводное шасси.

Лидером рейтинга самых необычных внедорожников стал Mercedes-AMG G63 6×6 2014. Конструкторы задались вопросом, как сделать G-Class еще брутальнее, и для этого решили создать автомобиль с шестью колесами.

Данный автомобиль очень похож на армейский грузовик. Все три ведущих оси, оснащенных пятью дифференциалами, позволяют Mercedes-AMG проехать по любому бездорожью. При этом в салоне водителю и пассажирам предоставлен комфорт, который сопоставим с машинами S-Class.