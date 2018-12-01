Москвичи выбрали новые имена для аэропортов

Всероссийское голосование проекта «Великие имена России» завершилось в полночь 1 декабря. В ходе него россияне выбирали имена знаменитых людей, которые будут присвоены российским аэропортам.

На данный момент уже определились лидеры голосования, в честь которых назовут московские воздушные гавани.

Так, в списке имен для аэропорта Внуково лидирует Сергей Королев. За него было отдано более 56 тысяч голосов. За возможность «представлять» Шереметьево борются Андрей Туполев и Александр Пушкин. Между советским авиаконструктором и великим русским поэтом и писателем минимальный разрыв голосов. А вот среди фаворитов для аэропорта Домодедо, в честь которого могут его назвать, стал Михаил Ломоносов. За него отдано 53 процента голосов.

Окончательные имена победителей будут обнародованы во вторник, 4 декабря, передает «Москва 24».

Как сообщили ранее в оргкомитете конкурса, в голосовании участвовало около 5 миллионов человек. Наибольшую активность участники проекта проявили именно за последние сутки.

Напомним, практика присвоения имен известных людей крупным аэропортам давно распространена в зарубежных странах. Так, например, в Париже аэропорт носит имя Шарля де Голля, в Нью-Йорке – Джона Кеннеди, в Будапеште – Ференца Листа, в Стамбуле – Ататюрка, в Дели – Индиры Ганди.