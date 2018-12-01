Снимки летевшей на саммит G20 на рейсовом самолете Меркель опубликовали в Сети

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Аргентину на саммит G20 на обычном рейсе авиакомпании Iberia, опоздав на 12 часов. Как пишет агентство DPA, это случилось из-за неисправности правительственного лайнера.

Пассажиры рейса Мадрид — Буэнос-Айрес опубликовали в Сети фотографии немецкого лидера из бизнес-класса рейса. На снимках Меркель входит в салон, смотря на попутчиков, затем смотрит что-то на мониторе и на планшете.

Немецкий «борт номер один» из-за поломки был вынужден вернуться в Европу спустя часа полета в Аргентину. По данным СМИ, из строя вышла связь с наземными службами, а немецкие ВВС исключили внешние факторы. Ангела Меркель заночевала в Бонне, а утром полетела в Испанию, откуда вылетела в 9.00 пятницы, 30 ноября.