Снимки летевшей на саммит G20 на рейсовом самолете Меркель опубликовали в Сети
Пассажиры пассажирского самолета, следовавшего из Мадрида в Буэнос-Айрес, сфотографировали летевшую с ними канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
Фото: AGUSAGUERO20, twitter
Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Аргентину на саммит G20 на обычном рейсе авиакомпании Iberia, опоздав на 12 часов. Как пишет агентство DPA, это случилось из-за неисправности правительственного лайнера.
Пассажиры рейса Мадрид — Буэнос-Айрес опубликовали в Сети фотографии немецкого лидера из бизнес-класса рейса. На снимках Меркель входит в салон, смотря на попутчиков, затем смотрит что-то на мониторе и на планшете.
Немецкий «борт номер один» из-за поломки был вынужден вернуться в Европу спустя часа полета в Аргентину. По данным СМИ, из строя вышла связь с наземными службами, а немецкие ВВС исключили внешние факторы. Ангела Меркель заночевала в Бонне, а утром полетела в Испанию, откуда вылетела в 9.00 пятницы, 30 ноября.