Загадка Атлантиды: ученые заявили об обнаружении следов затерянного государства

Сотрудники исследовательского проекта Merlin Burrows, база которого находится в Северном Йоркшире в Британии, объявили об открытии Атлантиды, которая, по их мнению, находилась на территории современной Испании.

Глава проекта Брюс Блэкберн рассказал изданию Live Science, что для поиска Атлантиды была использована информация, которая была получена с помощью космических спутников Landsat 5 и Landsat 8.

В результате исследования ученые «обнаружили» Атлантиду в районе Национального парка Доньяна в Испании. Исследователи нашли руины, предположительно, храма, возраст которого составляет 10-12 тысяч лет. Результат анализа образцов почвы показал, что в этом месте произошло мощное цунами.

Как заявил Блэкберн, полученные сведения соответствуют описанию Платона, он рассказал о гибели Атлантиды около 330 года до нашей эры. Судя по диалогам философа, боги разрушили этот город-государство свыше 9000 лет назад.

Однако очередную новость об открытии Атлантиды многие археологи восприняли скептически. Во-первых, на территории Испании и ранее проводились подобные исследования, которые никаких доказательств не дали. Во-вторых, многие специалисты склоняются к тому, что сочинение Платона было аллегорией: по их словам, он объединил несколько известных ему мифов.

Так, археолог Марк Адамс заявил, что не увидел в этой работе новых доказательств. Некоторые данные, по его словам, соответствуют описанию Атлантиды, однако других важных соответствий нет.

«Скорее, исследование доказывает, что данный регион в древности пострадал от какой-то катастрофы, возможно, от землетрясения и наводнения», - сказал археолог.

Профессор Кен Федер из Университета штата Коннектикут заявил, что ему, как археологу, всегда приходится сомневаться.