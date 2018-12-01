В Подмосковье зафиксированы рекордные морозы

Календарная зима в Москве началась с «бодрящих» значений температуры. Об этом рассказал «Звезде» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По словам метеоролога, минувшей ночью температура воздуха в Москве снизилась до очень даже зимних показателей.

«В частности на станции ВДНХ минимальная температура составила -14,2 градуса. А самая низкая температура была зарегистрирована в Черустях, это восток московской области. Там было -23,2 градуса», - отметил синоптик.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе во вторник и среду ожидается повышение дневной температуры до комфортных -2…-3 градусов. При этом будет идти кратковременный снег.