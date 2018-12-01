Пролетая над Кремлем: видео основных учений бойцов ФСО

Основной этап антитеррористических учений Федеральной службы охраны России прошел в московском Кремле 30 ноября.

Бойцы ФСО тренировались в Кремле, на Боровицкой площади и в Александровском саду. Они пресекли условные террористические угрозы с помощью других органов обеспечения безопасности.

Представители спецслужб отработали прибытие групп антитеррора на вертолетах, а также срочную медицинскую помощь и борьбу с условным пожаром.

В ходе маневров состоялась тренировка практических вопросов деятельности службы в контексте отражения террористической угрозы.