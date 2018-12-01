Финский журналист упрекнул россиян за расточительное отопление домов

Финский журналист Юсси Конттинен в газете Helsingin Sanomat обвинил граждан России за чрезмерное потребление энергии на фоне глобального потепления.

По его словам, россияне отапливают свои квартиры без надобности.

«Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах», - написал автор статьи.

Конттинен рассказал о беседе с жителем Якутии, который посетовал на 30-градусный мороз, отметив, что «раньше в это время было -40». Как сказал журналист, ему трудно поверить, что жители самого холодного населенного региона в мире обеспокоены потеплением климата.

Финский автор полагает, что в России довольно «странным образом» обсуждают климатические изменения в мире. По его мнению, эту тему как будто не замечают в прессе, школе, политике и даже научных сообществах. Рассуждения российских ученых о том, что миру грозит и вовсе похолодание, вызывают вопросы, подчеркнул Конттинен.