Названы автомобили с лучшими и худшими фарами

Американский страховой институт дорожной безопасности IIHS провел тестирование головной оптики машин. Итоги исследования оказались разочаровывающими: 67% автомобилей оказались не соответствующими действующим требованиям безопасности. Специалисты испытывали 424 варианта фар на 165 машинах, сообщается на сайте IIHS.

По словам экспертов, основная проблема оптики - ослепляющий дальний свет. Светодиодные фары Genesis G90 и Lexus NX были признаны лучшими. Оценку «хорошо» получили Mercedes-Benz E-Class, Chevrolet Volt, Toyota Camry и Genesis G80.

Как заявили эксперты, автомобили Honda HR-V, Toyota C-HR и Infiniti QX60 запрещены к эксплуатации потому, что их фары не соответствуют даже минимальным требованиям безопасности.

Также исследования показали, что результат не зависит от класса транспортного средства - среди аутсайдеров оказались и авто премиум-сегмента.

Яркость света и блики измерялись при помощи специальной техники, полученные результаты тестов специалисты сравнивали с идеальной, по мнению IIHS, оптикой.