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«От слов Порошенко дрожали стены парламента». Стены дрожали, а слепые прозревали

Николай Петров
11:40 01.12.2018
По провокациям Киева давно можно сверять политический календарь: предстоит крупное международное мероприятие - жди пакости
Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com Globallookpress

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

По провокациям Киева давно можно сверять политический календарь. Как только где-нибудь в мире предстоит крупное международное мероприятие, саммит какой или ассамблея - обязательно накануне жди от Украины какой-нибудь пакости. Обстрелов,  взрывов, покушений или вот подобной провокационной истории с буксиром и катерами.

Собственно, у Петра Порошенко не осталось другого способа напомнить о себе, кроме как устроить шумный медийный вброс. А еще под это дело очень удобно просить. Денег, оружия, кредиты. Ну хоть что-нибудь дайте, вам что, жалко что ли? Попутно можно вслух помечтать о перекрытии Босфора. Что ж, мечтать не вредно. Как гласит украинская же поговорка: «дурень думкою багатіє».

Но, в итоге, внешний эффект от задуманной провокации оказался несколько смазанным. Такой пшик. Точнее, бульк. Расчет был явно на больший результат. Внутри тоже тоже. С трибуны Рады Порошенко объявил совершенно бессмысленное со всех точек зрения, кроме возможного переноса будущих выборов, военное положение.

Причем, что характерно, исключительно в русскоговорящих регионах, где электоральные шансы Петра Алексеича и раньше стремились к нулю. Но, знаете, больше всего во всей этой истории меня поразила не военная истерия, а небольшая заметка в украинском издании «Диалог». Про выступление Порошенко в Раде. Ей богу, такие тексты надо зачитывать стоя и вслух!

Ну, про потасовки в целом и в частности ничего необычного. Все как бы уже привыкли к мордобою как способу политического диалога в высшем законодательном органе Украины. Но, вы знаете, если этот текст - не шутка, не стеб и не толстый троллинг, то перед нами - настоящий  мастер слова. Какой слог! Какой стиль!  «От слов Порошенко дрожали стены Парламента». Стены дрожали. Слепые прозревали. Хромые начинали ходить. Бесноватые исцелялись… Хотя нет. Судя по мордобою, крикам  и матершине в зале - там с этим по-прежнему очень и очень плохо.

И, знаете, возникает такой прямо когнитивный диссонанс. В репортажах из зала Рады видно, как депутаты откровенно посылают президента Украины далеко и по матери. Но не потому что они не патриоты, выступают против военного положения или  провоцирования конфликтов с Россией. Нет, они видят перед собой человека, который мошенническим способом пытается перенести выборы и узурпировать власть. А читаешь заметку мастера слога из издания «Диалог» -  а там от выступления Порошенко дрожат стены парламента и сила покоряет сердца, и речь тонет в овациях.

И, вы знаете, это потрясающий прогиб! Так глубоко лизнуть руководство - здесь действительно нужны политическое чутье  и незаурядный литературный талант. Поскольку абсолютно все медиа-ресурсы Украины давно и надежно поделены между бизнесменами и политиками, установить, кто так вдохновенно, по самые гланды лижет Порошенко не составляет никакого труда.

Ресурс «Диалог», равно как и 24 канал, и многие другие медиа принадлежит мэру Львова, националисту, лидеру партии «Самопомощь» и стороннику того самого военного положения Андрею Садовому. Спасибо. Прогиб, что называется, засчитан!

И здесь хотел бы сказать два слова о силе современных медиа и военно-истерической пропаганде. Вся эта пятидневная массированная истерика украинских СМИ и журналистов по поводу ответа России на провокацию в Черном море закончилась смешным, но показательным случаем.

В Сумской области на линию экстренных вызовов 102 поступило сообщение о предстоящем прорыве границы спецназовцами РФ. Полицейские задержали звонившего. 42-летний житель Украины признался, что весь день смотрел парламентский телеканал «Рада», после чего от дискуссий депутатов у него не выдержали нервы и он сильно напился. И решил предупредить о нападении на ридну неньку Украину.

И правда, что тут такого? Насмотрелся человек украинского телевизора, теперь повсюду российские войска мерещатся. Но, знаете, у меня вот теперь есть тяжелое подозрение, что все вот эти многочисленые воинственные заявления украинских политиков последних пяти лет они как бы тоже могут связаны не только с телевизором.

Может это быть следствием алкогольного синдрома разной степени тяжести? С той разницей, что герой вот этого репортажа докладывал о российских войсках по телефону. А депутаты Рады делают то же самое, но с трибуны Рады, ПАСЕ или даже ООН. А потом вдруг раз - однажды протрезвеют и тоже скажут: ну пьяные были, что ж тут такого... Жаль, но... Не протрезвеют. Но это все же смешное последствие ура-патриотического помешательства после провокации в Керченском проливе. Есть и другие. Менее забавные. Вот, например, что пишут из Харьковской  области, которая тоже попала в зону военного положения.

Как  сообщают различные украинские источники, на специализированных сайтах резко выросло число желающих продать автомобили-внедорожники. Люди опасаются, что в результате введенного Порошенко военного положения, все транспортные средства повышенной проходимости будут конфискованы вооруженным людьми, неважно, всушниками или бандитами, решившими воспользоваться открывшимися возможностями под видом военнослужащих. По слухам, циркулирующим в приграничных областях Украины в регистрационном отделе Харьковской полиции неизвестные в военной форме изъяли базу данных владельцев джипов и пикапов. В результате, сейчас люди массово распродают внедорожники и другие автомашины, поскольку опасаются очередной «авантюры Порошенко».

Дошло до того, что украинский генштаб поспешил сделать специальные заявления о том, что, дескать, слухи преувеличены и, стоит процитировать: «Ограничений прав граждан в отношении изъятия авто или жилья в пользу войска,  на данный момент официальных правовых оснований для этого нет». Ключевое слово «на данный момент». А когда момент переменится? Жители восточной Украины, особенно прекрасно знают как «отжимали» понравившиеся автомобили бойцы разных добробатов. Так что, за последние годы  простые граждане уже усвоили: если Киевские власти говорят о том, что дескать, беспокоиться не о чем - значит точно настал момент закупать провизию, дрова и спички и перебираться в подвалы. Да и сало лучше перепрятать заранее.

И еще одно неожиданное последствие авантюр Порошенко. Украинцев чуть было не лишили Нового года. Ведь в условиях того самого военного положения массовые мероприятия и собрания граждан запрещены. И вот в Киеве уже отменили новогодний парад, который впервые должен был состояться 23 декабря. Несколько тысяч человек, которые с сентября готовились к празднику, остались несолоно хвлебавши.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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