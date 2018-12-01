Трамп: наши сердца страдают из-за смерти Буша-старшего

Американский президент Дональд Трамп с супругой Меланией выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.

Как он заявил в Twitter, в Америке чтят жизнь и наследие 41-го президента США.

«Наши сердца страдают из-за смерти Буша — старшего, и мы вместе с американским народом направляем наши молитвы всей семье Буш», - говорится в сообщении Трампа.

Нынешний глава Белого дома отметил «неподдельный реализм Буша-старшего», а также его «разоружающее остроумие и непоколебимую приверженность вере, семье и стране», какими он «вдохновлял американцев идти на госслужбу».

Ранее сообщалось, что на 95-м году жизни в США скончался экс-президент Америки Джордж Буш-старший.