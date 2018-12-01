Джордж Буш-младший прокомментировал смерть отца

Сын экс-президента США Джорджа Буша-старшего, Джордж Буш-младший, подтвердил, что его отца не стало на 95-м году жизни. Официальное заявление сына и также бывшего президента США опубликовал в Twitter пресс-секретарь Буша-старшего Джим Макграт.

«Джеб, Нейл, Марвин, Доро и я с грустью сообщаем, что после 94 замечательных лет наш дорогой папа умер. Джордж Буш-старший был человеком с сильнейшим характером и лучшим отцом, о котором только могут мечтать сыновья или дочери», — говорится в заявлении 72-летнего Буша-младшего.

Джордж Буш младший также отметил, что вся семья Буш благодарна всем, кто любил и молился за 41-го президента США, а также за соболезнования от друзей и простых американцев.

Джорж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет. Он был 41-м президентом США. Его сын, Джордж Буш-младший, стал 43-м президентом страны. 72-летний Джордж Буш-младший – старший из детей своего отца и матери, Барбары Буш. У него есть младшие братья Джеб, Нейл, Марвин и сестра Дороти.