В ДТП в Красноярском крае пострадало шестеро детей

Серьезная авария произошла утром 1 декабря в Красноярском крае. По информации ГИБДД, на 18-м километре автодороги Дудинка-Алыкель-Норильск столкнулись микроавтобус Volkswagen и остановившийся на полосе «КамАЗ». Грузовик остановился на дороге из-за возникшей в результате сильного мороза технической неисправности.

«В микроавтобусе находилось 9 человек, 6 из которых дети в возрасте 13-14 лет. В результате ДТП водитель иномарки и пассажир погибли на месте происшествия. Подростки и пассажирка микроавтобуса госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», - говорится в сообщении ОМВД России по Таймырскому району.

Все пострадавшие госпитализированы в Таймырскую районную больницу.

Пострадавшие дети – участники спортивной школы, которые отправлялись на соревнования в Норильск в сопровождении двух взрослых. Руководство школы решило воспользоваться услугами частного перевозчика, поскольку при согласовании поездки им было отказано в администрации района по причине установившихся в регионе низких температур.