В РФ завершилось голосование по присвоению аэропортам имен великих людей

В ночь на 1 декабря завершилось голосование по присвоению российским аэропортам имен великих деятелей нашей страны. По данным организаторов проекта, итоги будут подводить несколько дней.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, в общей сложности в голосовании участвовало порядка 5 млн человек. Наибольшую активность участники проекта проявили именно за последние сутки.

«Ровно в полночь по московскому времени 1 декабря голосование завершилось, его окончательные результаты станут известны во вторник, 4 декабря», - заявили организаторы.

На сайте проекта уже можно увидеть итоги голосования. В Москве большее количество голосов получило имя Михаила Ломоносова, в Петербурге – Петра I, а в Екатеринбурге – Павла Бажова.

Конкурс по присвоению 47 российским аэропортам имен великих людей стартовал 11 октября. Инициаторами идеи выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество.