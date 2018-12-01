Россия обвинила США в расколе ОЗХО

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о недопустимом поведении западных партнеров на последней конференции организации, которая проходила в Гааге с 21 по 30 ноября.

В результате этого итоговый документ Обзорной конференции странам ОЗХО так и не удалось согласовать. По словам Шульгина, все возможное для этого сделала группа западных стран.

«По сути, они "убили" обсуждаемый проект, вбросив в самый последний момент формулировки, абсолютно не приемлемые значительному числу государств, в том числе и нам, по принципиальным соображениям», - цитирует постпреда России ТАСС.

Как заявил Шульгин, Россия вместе с Китаем, Ираном и Сирией, партнерами по ОДКБ, решительно отводили все «наскоки» оппонентов. Представители стран на конкретных примерах они показали, как США повсеместно нарушают положения химконвенции и продолжают вносить раскол в организацию. При этом Соединенные Штаты, не нуждаются «ни в двусторонней дипломатии, ни во мнениях других игроков», отметил постпред.

«Американцы превратились в злостных нарушителей международного права, подменяя его некими правилами, которые они сами же и устанавливают», - заявил Александр Шульгин.

Тем самым, по оценке представителя России, становится ясно, что ОЗХО находится в глубоком кризисе. Хотя еще недавно являлась одним из самых успешных международных форумов в области разоружения.