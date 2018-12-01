Захарова: власти Украины подвергают геноциду собственный народ

Украинские власти ведут геноцид собственного народа, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя действия Киева.

Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, введение в Незалежной военного положения лишило украинцев многих гражданских прав, а сами они уже не знают, чего ожидать от Киева.

«Эти люди, которые собственный народ подвергают геноциду. Ведь это геноцид не в адрес россиян, это геноцид в адрес собственного народа, украинцев, которые уже не знают, что еще им власть преподнесет», - заявила она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко запретил въезд всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет и велел ввести усиленные меры контроля на границе. В Раде также предложили запретить въезд в братскую страну еще и россиянкам, поскольку, гражданки РФ «могут шпионить», а Москва будет «подбивать их на это».