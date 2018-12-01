Джордж Буш-старший умер в США

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни ночью 30 ноября. Об этом пишет The Washington Post.

Подробности причин смерти пока неизвестны.

Таким образом, Буш-старший стал первым американским лидером, дожившим до 94 лет.

Напомним, в апреле нынешнего года умерла его супруга Барбара. Пара прожила вместе 73 года. Джордж Буш-старший является отцом 43-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего.

Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год. Это время запомнилось военными операциями падением Берлинской стены, а затем распадом СССР. Его политика отмечена военными операциями в Панаме и на Филиппинах, а также в Персидском заливе.



