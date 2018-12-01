Появилось видео спасения людей из снежного плена на Кубани

МЧС России опубликовало видео, на котором показано, как спасают людей из снежного затора в Краснодарском крае. Из-за обильных осадков в снежном плену под Армавиром и Тихорецком оказалось более 450 автомобилей.

В местах снежных заносов работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и другие специалисты. Спасатели МЧС эвакуируют людей на снегоходах, а грейдеры и тракторы расчищают заваленные снегом дороги.

Ранее в МЧС сообщили, что на федеральных автотрассах образовались снежные заносы в четырех муниципальных образованиях: Павловский, Новокубанский, Гулькевеческий районы и город Армавир.

Для ликвидации последствий снегопада спасатели привлекли более двух сотен единиц техники. В районах развернуто семь пунктов обогрева для застрявших водителей и пассажиров.