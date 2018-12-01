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На Марсе обнаружен неопознанный блестящий объект

Василиса Морозова
07:57 01.12.2018
На поверхности Красной планеты марсоход Curiosity обнаружил необычный блестящий предмет.
На Марсе обнаружен неопознанный блестящий объект
Фото: NASA

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете необычный блестящий предмет, похожий на самородок.

Как сообщается в блоге американского космического агентства NASA, посвященном миссии, объект был назван Little Colonsay (Маленький Колонси, Колонси — остров к северу от Шотландии).

«Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит», - отметила доктор Сюзанна Швенцер.

По ее словам, для определения происхождения объекта потребуется химический анализ. Инструмент ChemCam на марсоходе, состоящий из камеры, спектрографа и лазера, позволит разбить химлабораторию прямо на месте.

Кроме того, ученые NASA намерены изучить всего четыре камешка, найденных на Марсе.

Марсоход Curiosity приземлился на Красной планете 6 августа 2012 года. За все эти годы он выполнил все свои основные задачи, которые были поставлены перед ним.

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