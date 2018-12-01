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В автошколах России появятся новые правила при сдаче экзамена на права

Валентина Пескова
07:34 01.12.2018
Теперь будущих водителей будут в обязательном порядке обучать езде на максимальной скорости по автомагистралям.
В автошколах России появятся новые правила при сдаче экзамена на права
Фото: CHROMORANGE, Ruth Roeder, Globallookpress

Инструкторы в автошколах будут обучать учеников езде по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 км/ч. Такое нововведение предусмотрено проектом реформы экзамена по сдаче на права. Он будет более строгим и станет предусматривать большее внимание на практическое вождение. Для этого этапы «площадка» и «город» объединят в одну часть.

Как рассказал председатель правления «Гильдии автошкол» Сергей Лобарев, если сейчас будущим водителям не разрешается ездить по автомагистралям, то по новым правилам этот запрет будет снят. Это обусловлено появлением новых автомобильных дорог, которые по своим характеристикам не отличаются от автомагистралей.

Лобарев привел в пример опыт скандинавских стран и Германии, где учащихся автошкол в обязательном порядке учат ездить на скорости 100-110 км/ч.

«Ученики должны уметь маневрировать и выполнять упражнения на скорости в реальных условиях. Такая же практика будет в российских автошколах», - цитирует Серея Лобарева РИА Новости.

В настоящее время в автошколах РФ уделяется всего 17% от общего времени обучения вождению автомобиля в реальных условиях. Реформа экзамена должна исправить эту ситуацию.

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