Момент землетрясения на Аляске попал на видео

Момент землетрясения в квартирах и в здании суда попал зафиксирован на видео, которые были опубликованы в Сети.

На кадрах видно, как от подземных толчков тряслись стены, подпрыгивали столы, падали различные предметы. Люди сидели под столами в страхе, чем же землетрясение закончится.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой примерно 7,0 произошло в пятницу в 08.29 по местному времени в Аляске. Эпицентр подземных толчков находился в 13 км к северу от Анкориджа, а очаг залегал на глубине почти 41 км. После чего были зафиксированы около 40 афтершоков в течении первых трех часов самого сильного подземного толчка.

В Анкоридже правоохранители перекрыли ряд дорог и улиц, а школы были закрыты до вторника. Также, как отмечают новостные агентства, приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода.

В настоящее время сведений о пострадавших и разрушениях нет. Однако американский лидер Дональд Трамп ввел в штате федеральный режим ЧП. Он поручил министерству внутренней безопасности и федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям скоординировать усилия для оказания помощи при ликвидации последствий стихийного бедствия.

