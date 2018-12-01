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СМИ: Джоли и Питт договорились об опеке над своими детьми

Валентина Пескова
07:03 01.12.2018
Стороны подписали соглашение после двух лет бракоразводного процесса.
СМИ: Джоли и Питт договорились об опеке над своими детьми
Фото: Dan Herrick, Globallookpress

Поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта, наконец, могут вздохнуть спокойно. Как сообщает издание TMZ cо ссылкой на адвоката актрисы Саманту Блей Диджин, Джоли и Питту удалось договориться об условиях опеки над их шестью детьми. Это произошло после двух лет бракоразводного процесса.

«Соглашение было достигнуто две недели назад. Оно подписано обеими сторонами и судьей», - цитирует адвоката TMZ.

При этом адвокат добавила, что соглашение «основано на рекомендациях эксперта по опеке над детьми».

Подробности документа не разглашаются, однако известно, что изначально Джоли настаивала на единоличной опеке над детьми, а Питт хотел, чтобы она была на равных условиях.

У бывшей пары – шестеро детей: трое биологических и трое приемных. Заявление на развод с мужем Анджелина Джоли подала в сентябре 2016 года после двух лет официального брака.

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