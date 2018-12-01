На Аляске объявлен федеральный режим ЧП после землетрясения

Американский президент Дональд Трамп объявил на Аляске режим ЧП на уровне федеральных властей после землетрясения магнитудой 7, приведшего к сильным разрушениям.

Как сообщает The Hill, ранее губернатор Аляски Билл Уокер ввер режим ЧП на уровне штата.

Таким образом, министерство внутренней безопасности и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях могут помочь местным властям в ликвидации последствий стихии. Им будут выделены деньги из федерального бюджета.

В пятницу, 30 ноября, на Аляске произошла серия подземных толчков магнитудой от 6,6 до 7,2. Эпицентр землетрясения находился в 12 км от крупнейшего в штате города Анкориджа. О пострадавших пока не сообщается. Однако дороги и здания были разрушены.

Ранее сообщалось, что около 40 сейсмических толчков было зафиксировано в первые три часа после землетрясения на Аляске.

