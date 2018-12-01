МИД РФ пожаловался в ОБСЕ на агентство УНИАН

Украинскому информационного агентству УНИАН придется ответить за свою недостоверную публикацию. СМИ опубликовало статью под заголовком «У Лаврова заявляют о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипучреждения РФ». Таким образом агентство исказило смысл слов официального представителя ведомства Марии Захаровой, сказанных на брифинге.

Захарова заявила о том, что МИД РФ подал официальную жалобу в ОБСЕ на УНИАН после публикации статьи.

«То, что они позволили сегодня - переходит все границы. Мы уже отправили этот материал в Вену», - заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что таким образом каждый раз будет выводить агентство «на чистую воду».

На своей странице в Facebook Захарова обратилась лично к журналисту УНИАН Роману Цимбалюку, который является автором недостоверного материала.

«Роман Цимбалюк написал очередной фейк в поддержку действий СБУ. Это вранье от УНИАН. Роман, агрессии нет и не будет, хотя тебе очень хочется. Тогда, видимо, зарплату повысят, так как ты станешь первым «военным корреспондентом в тылу врага», - высказалась Захарова.

Брифинг Марии Захаровой прошел 30 ноября. На нем речь шла о провокации, устроенной Украиной в Керченском проливе.