Украинский замминистра напал на нардепа в прямом эфире
Украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак атаковал нардепа Евгения Мураева.
Видео: ZIK, Youtube
Во время прямого эфира на украинском телеканале ZIK произошел конфликт между заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком и нардепом и лидером партии «Наши» Евгением Мураевым.
Грымчак попытался прервать выступление нардепа, называя его «малоросом», после чего не сдержал эмоций и стал сближаться.
«Малорос, это вы, а я – украинец», - подчеркнул нардеп.
Украинский замминистра тут же вскочил и практически вступил в схватку с оппонентом, но не осмелился и сильно пнул ногой стойку, за которой стоял Мураев. Конструкция покосилась и упала на лидера партии. После этого Грымчак с чувством удовлетворенности вернулся на место.