Украинский замминистра напал на нардепа в прямом эфире

Во время прямого эфира на украинском телеканале ZIK произошел конфликт между заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком и нардепом и лидером партии «Наши» Евгением Мураевым.

Грымчак попытался прервать выступление нардепа, называя его «малоросом», после чего не сдержал эмоций и стал сближаться.

«Малорос, это вы, а я – украинец», - подчеркнул нардеп.

Украинский замминистра тут же вскочил и практически вступил в схватку с оппонентом, но не осмелился и сильно пнул ногой стойку, за которой стоял Мураев. Конструкция покосилась и упала на лидера партии. После этого Грымчак с чувством удовлетворенности вернулся на место.