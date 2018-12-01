Концепт российского сверхскоростного боевого вертолета показали на видео

Телестудия Роскосмоса показала в своем документальном фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать» модель военного высокоскоростного вертолета будущего. Фильм был снят в честь юбилея Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского.

В фильме летательный аппарат называют революционным проектом. Его скорость будет превышать 400 километров в час. На кадрах показана 3D-модель разрабатываемого вертолета. Предполагается создание не только военной, но и гражданской версии.

В ролике, опубликованном странице российской космической корпорации в YouTube, говорится, что на создание такого вертолета у российских конструкторов уйдет пять-семь лет.