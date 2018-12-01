Названы сроки постройки российской лунной базы

Российская база на Луне будет развернута в период между 2036 и 2040 годами. Об этом говорится в проекте, принятом по итогам заседания совета Российской академии наук и Роскосмоса.

Как следует из документа, который цитирует РИА Новости, работа будущей лунной базы начнется с доставки грузов крупного тоннажа и научного насыщения полигонов, созданных на поверхности спутника. Предполагается, что станция будет включать модули жизнеобеспечения, средства связи, центр мониторинга Земли и стендов по изучению лунного вещества.

Как сообщалось ранее, РАН и Роскосмос уже в течение трех следующих месяцев полностью сформулируют лунную программу России до 2024 года. Программа пройдет несколько этапов контроля, а после будет передана на рассмотрение правительству.

Российская лунная программа должна стать продолжением советской, которая продолжает приносить плоды до сих пор – недавно стало известно, что добытые советской станцией «Луна-16» частицы лунного грунта проданы на аукционе за 855 тысяч долларов.