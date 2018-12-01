«А вдруг шпионить будут»: в Раде предложили закрыть границы для женщин из России

Украина должна запретить въезд в страну не только россиянам в возрасте от 16 до 60 лет, но и россиянкам. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Андрей Тетерук в эфире украинского телевидения.

По словам Тетерука, «половинчатое» решение в отношении граждан Российской Федерации и их въезда на территорию Украины неприемлемо. Гражданки РФ также должны лишиться возможности пересечь границу в условиях военного положения, добавил он.

Украинский депутат заявил, что «россиянки могут шпионить», поскольку «российское правительство будет подбивать их на это». Отметим, что обладающий подобным уровнем риторики депутат Тетерук является членом комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко запретил въезд всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет и велел ввести усиленные меры контроля на границе. Исключение составили только так называемые «гуманитарные случаи». Это стало следствием военного положения, введенного в ряде регионов Украины.