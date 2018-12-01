В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год

Первого декабря в Вооруженных силах Российской Федерации стартовал новый учебный год. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Учебный период для российских военнослужащих в этом году будет насыщенный. Главные усилия в 2019-м будут направлены на повышение интенсивности боевой учебы, повышение качества подготовки и совершенствование учебных алгоритмов. Внимание будет уделено организации боевых действий с использованием автоматизированных систем управления.

Одним из основных учебных направлений в подготовке военных станет проведение учений между разными видами войск и разными ведомства, включая маневры с масштабной переброской сил на незнакомые полигоны. Кроме того, боевая учеба в новом году пройдет но специальным программам с тактическими задачами, которые учитывают боевой опыт современных конфликтов.

Всего в 2019-м учебном году в ВС РФ пройдет более четырех тысяч комадно-штабных и тактических учений различного уровня. Итоговой проверкой уровня подготовки войск станут масштабные учения «Центр-2019». Кроме того, запланировано более десяти учений с зарубежными странами и 32 конкурса в рамках Армейских международных игр.