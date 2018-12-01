«Аэроэкспресс» начал возить детей за рубль
Дети до 14 лет могут ездить на аэроэкспрессах за 1 рубль до 15 января.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
«Аэроэкспресс» запускает новогоднюю акцию. С 1 декабря маленькие пассажиры смогут добираться в аэропорты Москвы и обратно за 1 рубль.
Акция продлится до 15 января следующего года. Скидки распространяются на детей до 14 лет, сообщается на сайте компании.
Приобрести билет за символическую плату можно в кассах и терминалах оплаты. Для этого нужно показать сотрудникам компании документ, удостоверяющий личность ребенка.
Праздничное предложение распространяется на поездки в вагонах стандартного класса и действует на всех направлениях «Аэроэкспресса».