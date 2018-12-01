На Аляске зафиксировали около 40 афтершоков после землетрясения

Около 40 сейсмических толчков зафиксировано в первые три часа после землетрясения, произошедшего на Аляске в пятницу, 30 ноября. Об этом сообщил центр по наблюдению за землетрясениями.

«Магнитуда четырех из них превышала 4,0, а еще трех составляла более 5,0», - говорится в Twitter-аккаунте центра.

Кроме того, из-за землетрясения была приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода (ТАНП). Специалисты компании проверяют его на возможные повреждения.

Ранее сообщалось, что на Аляске в 13 километрах от крупнейшего города штата Анкориджа произошло сильное землетрясение. П оценкам специалистов, магнитуда составила от 6,6 до 7,2. Очаг подземных толчков залегал на глубине примерно 40 километров.

Власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации и доложили о ситуации президенту США. Оценивается ущерб, нанесенный домам и инфраструктуре, дорогам, мостам, зданиям.

Данные о жертвах и пострадавших не поступали. Первоначально была объявлена угроза цунами, но позже ее отменили.