В России стартовали продажи нового BMW X5

На российском авторынке появился кроссовер BMW X5 четвертого поколения по цене от 4590000 рублей. Покупателям предложены четыре модификации этой марки: xDrive30d, xDrive40i, xDrive50i, а также M50d.

Базовым для BMW X5 в модификации xDrive30d стал 249-сильный дизельный агрегат. Модификация xDrive40i получила бензиновый мотор производительностью 340 лошадиных сил. В исполнении M50d автомобиль комплектуют турбодизелем на 400 лошадиных сил.

Автомобиль X5 xDrive50i, он самый мощный в линейке BMW. Он предлагается с бензиновым агрегатом типа V8, способным выдавать 462 лошадиных сил. В роли трансмиссии ко всем вышеназванным модификациям идет коробка-автомат на восемь ступеней Steptronic.

Стоит также отметить изменения в салоне X5. Модель имеет новый руль и приборную панель, сиденья спортивного типа для водителя и пассажира. Кроссовер оборудован системой динамического контроля устойчивости и круиз-контролем.