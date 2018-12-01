Мадонна опубликовала редкое архивное видео с Майклом Джексоном

Певица Мадонна опубликовала в личном Instagram архивное видео, на котором запечатлена вместе с Майклом Джексоном. Судя по виду записи, она была сделана много лет назад.

Артистка объяснила публикацию тем, что готовит новую запись и думает о будущем, и в такие моменты невозможно не думать о прошлом и людях, которые в нем были.

«Сейчас я пытаюсь закончить новую запись и подумать о будущем. Не могу не думать о прошлом и об удивительных людям, которые пришли в мою жизнь… Если бы мы знали тогда то, что знаем сейчас», - написала певица.

Ранее был опубликован клип на песню американского исполнителя Майкла Джексона Behind the Mask. Композиция была записана в 1982 году, однако клип вышел только после смерти исполнителя.