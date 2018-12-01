Песков раскрыл содержание письма экс-адвоката Трампа в Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что американский юрист и бывший сотрудник Дональда Трампа Майкл Коэн действительно ранее обращался в администрацию Кремля. Как отметил Песков, обращение Коэна пришло на его личную почту.

Выяснилось, что Коэн написал по поводу проекта постройки в Москве небоскреба Trump Tower. Он контактировал с Песковым, поскольку адрес его электронной почты доступен публично. Пресс-секретарь подчеркнул, что на этот адрес ежедневно приходят десятки обращений на самые разные темы.

После получения письма Майкла Коэна англоговорящие сотрудники администрации связались с юристом и выяснили, почему запрос о постройке небоскреба пришел именно в эту структуру. Разобравшись с ситуацией, они отправили Коэна на Петербургский международный экономический форум, весь разговор занял несколько минут.

Майкл Коэн был фигурантов сенатских слушаний о «русском вмешательстве» в комитете по разведке. Бывший адвокат Трампа запутался в показаниях, сперва заявив, что вел переговоры о постройке небоскреба в Москве до января 2016 года, а после изменив срок на более поздний, когда нынешний президент уже стал официальным кандидатом от Республиканской партии.

В августе этого года Коэн признал вину в нарушениях по восьми пунктам обвинения федерального уровня США, среди которых налоговые махинации, нарушение правил финансирования политической кампании и многое другое. В общей сложности сотрудники аппарата специального прокурора Роберта Мюллера заставляли Коэна давать показания на протяжении семидесяти часов.