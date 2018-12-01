«Рискуя своими жизнями»: Захарова заявила, что РФ мягко обошлась с судами Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя провокацию Киева в Керченском проливе, заявила, что братское отношение к Украине удерживало российских пограничников от более жестких мер в отношении судов, нарушивших границы РФ.

«Ни одна страна мира не позволила бы себе носиться за этими безумцами в рамках своих территориальных вод, запрашивать у них позывные, запрашивать, кто они, останавливать их, в том числе рискуя своими жизнями», - отметила дипломат.

Напомним, 25 ноября, буксир «Яны Капу» и бронекатеры «Бердянск» и «Никополь» незаконно вошли в территориальные воды России в Керченском проливе. Украинские моряки игнорировали многократные требования российских пограничников. Для задержания кораблей пришлось применить оружие. Все находившиеся на них граждане Украины были взяты под стражу. По факту нарушения границ РФ возбуждено уголовное дело.

После инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко подписал указ СНБО, поддержанный Радой, о введении в стране военного положения. Особый правовой режим будет действовать в Незалежной в течение 30 дней и коснется десяти областей.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся провокацией Киева в интересах Порошенко в преддверии президентских выборов, которые запланированы на март следующего года. При этом российский лидер подчеркнул, что пограничники выполнили свой долг по защите государственного суверенитета.