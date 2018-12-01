В Кремле назвали условие подготовки встречи Путина и Трампа

Россия не будет со своей стороны инициировать новые переговоры между президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что Москва не против продолжения диалога, а решение об отмене ранее согласованной встречи на полях саммита G20 в Аргентине принял Дональд Трамп. В России готовы подождать, хотя есть сожаление из-за того, что обсуждение важных вопросов пришлось отложить не неопределенное время.

«Соответственно, мы достаточно терпеливая страна, мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют… Президент Путин готов продолжить диалог», - отметил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20, несмотря на отмененную ранее встречу. Также сообщалось, что освобожденное от встречи с Трампом время президент Путин уделит беседе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Саммит G20 проходит с 30 ноября по 1 декабря. В его рамках запланированы переговоры российского президента Владимира Путина в форматах РИК и БРИКС и двусторонние контакты с президентами нескольких государств.