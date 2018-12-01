У пассажирского лайнера во время полета разрушилась обшивка двигателя: видео

В США у самолета Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines во время перелета по маршруту Лас-Вегас - Тампа развалилась обшивка одного из двигателей.

На кадрах, которые сняты пассажирами из окна лайнера, видно, что листы, закрывающие двигатель, сломаны, а под ними находятся провода. На борту находилось 166 человек, среди них были дети.

Пассажиры жаловались на неприятный запах, идущий из вентиляции в самолете, а когда через окна иллюминаторов они увидели разрушенную обшивку, то сообщили об этом бортпроводникам.

Экипаж судна вынужден был вернуться в Лас-Вегас. Как сообщает The Tampa Bay, двигатель работал исправно, лайнер приземлился без инцидентов, никто не пострадал. Специалисты выясняют причину поломки.