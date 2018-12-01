У пассажирского лайнера во время полета разрушилась обшивка двигателя: видео
У лайнера Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines разрушилась обшивка двигателя. Инцидент произошел во время полета из Лас-Вегаса в Тампу.
Фото: dan ponce, twitter
Видео: Tom George, Twitter
В США у самолета Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines во время перелета по маршруту Лас-Вегас - Тампа развалилась обшивка одного из двигателей.
На кадрах, которые сняты пассажирами из окна лайнера, видно, что листы, закрывающие двигатель, сломаны, а под ними находятся провода. На борту находилось 166 человек, среди них были дети.
Пассажиры жаловались на неприятный запах, идущий из вентиляции в самолете, а когда через окна иллюминаторов они увидели разрушенную обшивку, то сообщили об этом бортпроводникам.
Экипаж судна вынужден был вернуться в Лас-Вегас. Как сообщает The Tampa Bay, двигатель работал исправно, лайнер приземлился без инцидентов, никто не пострадал. Специалисты выясняют причину поломки.