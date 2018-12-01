Вертолеты над Кремлем: кадры основного этапа антитеррористических учений ФСО

В Кремле 30 ноября прошел основной этап тактико-специальных учений ФСО РФ. Бойцы Федеральной службы охрана отработали пресечение террористических угроз.

Как сообщили в пресс-службе ФСО, тренировка прошла как в Московском Кремле, так и на прилегающих территориях. Отдельные эпизоды реализовали на Боровицкой площади и в Александровском саду. Учения были проведены в плотном взаимодействии с другими органами обеспечения безопасности.

В ходе тренировки были отработаны практические вопросы служебной деятельности ФСО в контексте отражения угрозы от террористических организаций. Они включали в себя отработку прибытия групп антитеррора с использованием вертолетов, срочную медицинскую помощь и тушение условного пожара.

Ранее стало известно, что в ходе первого этапа учений ФСО в центре Москвы была использована специальная подвесная спасательная платформа. Ее главное предназначение - эвакуация людей в различных экстремальных условиях. Она может быть использовано спасательными и медицинскими службами, а также специальными подразделениями силовых структур.

