Опубликованы кадры финальной стадии подготовки «Союза МС-11» к полету

На космодроме Байконур проходит финальная стадия подготовки к старту пилотируемого корабля «Союз МС-11», который доставит на орбиту экипаж Международной космической станции. Кадры подготовки публикует «Звезда».

Пуск российской ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» запланирован на 3 декабря. На МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Напомним, 11 октября во время старта пилотируемого корабля «Союз МС-10» с ракетой-носителем «Союз ФГ» к МКС произошла авария носителя. На борту были космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Спасательная капсула с ними приземлилась в 20 километрах от Жезказгана в Казахстане. Никто из членов МКС не пострадал. Из-за аварии было решено приостановить все пилотируемые пуски к МКС, которые проводятся с космодрома Байконур на «Союзах».