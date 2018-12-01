В Германии предложили закрыть порты для российских судов

Генеральный секретарь немецкой политической партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложил закрыть порты Германии для судов из России. Такая мера, по мнению политика, может послужить ответом на «действия России в Керченском проливе».

Как сообщает Reuters, генсек партии заявила, что такая мера якобы будет актуальна не только для Германии, но и для других стран Европы, а также для США. По ее мнению, «морские санкции» должны коснуться российских судов, прибывающих из Азовского моря.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр является генсеком одной из сильнейших политических партий Германии, председателем которой является канцлер Ангела Меркель. Крамп-Карренбауэр называют самым вероятным кандидатом на пост главы ХДС после того, как Меркель его покинет.

Провокация ВМС Украины около Керченского пролива произошла 25 ноября. Два военных катера и буксир вошли в воды России и несколько часов совершали опасные маневры, провоцируя пограничников. В итоге корабли задержали, после чего официальный Киев немедленно обвинил Россию в «агрессии». Экипажи украинских кораблей позже признали, что осознанно пошли на провокацию под кураторством представителей СБУ.