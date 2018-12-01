Путин предложил Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ-2019

Президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе пригласил своего китайского коллегу Си Цзиньпина посетить в следующем году Россию и стать главным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Прошу вас посмотреть на ваш рабочий график. Если впишется, мы будем рады вас видеть в качестве главного гостя», - сказал глава Российской Федерации.

Лидер КНР поблагодарил Путина, пообещал посетить Россию и принять участие в ПМЭФ, а в ответ пригласил российского президента на второй саммит «Один пояс, один путь», который состоится в апреле следующего года в Китае.

Саммит G20 проходит с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. В его рамках запланированы переговоры российского президента Владимира Путина в форматах РИК и БРИКС и двусторонние контакты с лидерами нескольких государств.