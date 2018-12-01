Землетрясение на Аляске повредило здание телеканала: видео

Сотрудники телеканала KTVA на Аляске выложили в Сеть фотографии и видео последствий землетрясения.

На опубликованных кадрах видно, что от подземных толчков потолок и стены получили значительные повреждения, разрушена мебель, разбиты камеры и мониторы, упали шкафы, плакаты, а также все, что висело на стенах.

Напомним, на Аляске произошло сильное землетрясение. По разным оценкам магнитуда составляла от 6,6 до 7,2. Эпицентр стихии находился в 13 километрах от Анкориджа. Некторые дома и часть инфраструктуры получили повреждения, на дорогах ломался асфальт. В городе объявлен режим ЧП.