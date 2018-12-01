Белый плен: сотни машин попали в «снежные заторы» под Краснодаром

Из-за обильных осадков под Армавиром и Тихорецком в Краснодарском крае произошел масштабный снежный затор. В плен непогоды попали более 450 автомобилей.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по региону, в данный момент в местах снежных заносов оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и другие специалисты. Для ликвидации последствий спасатели привлекли в совокупности более двух сотен единиц техники, в том числе грейдеры и тракторы.

«На федеральных автомобильных дорогах образовались снежные заносы в 4-х муниципальных образованиях - Павловский, Новокубанский, Гулькевеческий районы и город Армавир», - говорится в заявлении МЧС.

В районе наблюдается низкая температура, в связи с чем спасатели развернули стационарные пункты обогрева для застрявших водителей и их пассажиров. Всего в четырех указанных районах развернуто семь таких пунктов. Организован подвоз топлива для застрявших машин и раздача горячего питания.