Путин проведет беседу с Эрдоганом вместо встречи с Трампом

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 1 декабря в первой половине дня. Главы государств обсудят ситуацию в Сирии.

Беседа двух лидеров пройдет во время, освободившееся после отмены президентом США Дональдом Трампом встречи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, действительно, в воскресенье в первой половине дня будет встреча с президентом Турции», - сообщил представитель Кремля.

Кроме того, российский лидер встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьером Японии Синдзо Абэ и наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Аль-Саудом.

Напомним, накануне саммита Трамп отменил встречу с Путин, написав об этом в своем Twitter-аккаунте. Такое решение он принял после из-за инцидента в Керченском проливе. Суд арестовал 24 украинских моряков после того, как они незаконно вторглись в территориальные воды РФ на трех кораблях ВМС и были задержаны ФСБ. После этого на Украине ввели военное положение.